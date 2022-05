O’Tridal C.C Juliette Drouet, 22 janvier 2021 20:30, Fougères.

Trio inventif et inclassable

O’Tridal

Musique folk et traditionnelle bretonne

O’Tridal s’est fait, en moins de trois années d’existence, un joli renom dans le who’s who du paysage musical armoricain. Bretonne, sa musique l’est assurément mais ouverte avec générosité aux influences qui ont jalonnées les riches parcours de ses protagonistes. Le set de percussions unique de Kentin Juillard, les guitares inspirées de Thibault Niobé, les flûtes et cornemuses de Yeltaz Guenneau se nourrissent avec bonheur de leur back-ground folk-rock, de leurs riches expériences bagadistiques et de leurs multiples collaborations. Autant de visas pour un passeport vers un ailleurs retournant invariablement aux sources d’une musique d’ici et d’aujourd’hui, hors des modes et des normes sclérosantes, parce que bien vivante.

Concert organisé dans le cadre du festival des Flambées Celtik qui se déroulera du 22 janvier au 7 février sur les territoires de Couesnon Marches de Bretagne et Fougères Agglomération.

Flûte, Uilleann-pipes Yeltaz Guenneau

Percussions Kentin Juillard

Guitares Thibault Niobé

C.C Juliette Drouet rue du Gué Maheu 35300 Fougères 35300 Fougères Ille-et-Vilaine

vendredi 22 janvier 2021 – 20h30 à 21h30

