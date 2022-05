OPERA POUR SECHE-CHEVEUX C.C Juliette Drouet, 17 avril 2018 20:30, Fougères.

Mardi 17 avril 2018, 20h30 Sur place 12.00€ T.P – 6.00€ T.R

Humour circassien

Un Opéra pour sèche-cheveux, c’est quoi ? C’est l’idée loufoque et géniale de deux clowns qui vont nous démontrer qu’en manipulant des balles de ping-pong blanches, à partir du souffle de cet objet si commun, le sèche-cheveux, c’est la loi de la gravité qui est inversée !

Opéra pour sèche-cheveux se veut léger et profond, bien huilé mais grinçant quand même, limpide quoique troublant, intellectuel et parfois primitif, sincèrement malhonnête, reposant et explosif, sublime et bête…

Il vous fera repenser vos certitudes, oublier vos habitudes, noter les similitudes, comprendre votre solitude, calmer vos inquiétudes, reconsidérer votre attitude, calculer la longitude et reprendre vos études.

À travers une manipulation significative d’objets insignifiants et un théâtre hormonal, la compagnie Blizzard Concept nous offre à investir son monde où plus aucun objet n’est sous-utilisé. Toute loi scientifique est réinventée au service du cirque, de l’exploit et la magie intervient lorsque le rationnel s’essouffle.

Prix spécial du Jury et Trophée Annie Fratellini au Festival Mondial du Cirque de Demain 2014

C.C Juliette Drouet rue du Gué Maheu 35300 Fougères 35300 Fougères Ille-et-Vilaine

mardi 17 avril 2018 – 20h30 à 22h30