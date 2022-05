Nuit C.C Juliette Drouet, 15 décembre 2020 20:30, Fougères.

Mardi 15 décembre 2020, 20h30 Sur place resa.ccjd@fougeres-agglo.bzh

Trois jongleurs dans la nuit, des balles et de la magie.

Collectif Petit Travers

C’est la nuit, il fait noir. Un bruit appelle la lumière, une flamme, une balle…

Tout commence, tirées de leur nuit les silhouettes apparaissent alors. Un visage en rencontre un autre. La vie s’organise pour tenter malgré tout de refaire silence et ramener l’obscurité. Il y a toutes sortes de mystères et cette lumière qui brise sans cesse l’ordre continu du temps. C’est dans une proximité qui laisse fuiter les bruits de toutes parts, que l’oeil du spectateur s’habitue à la faible lumière de quelques bougies, et qu’alors toutes les perceptions se teintent de l’esprit de la magie.

En quinze ans, un répertoire de huit pièces, une création amateurs et quatre petites formes a vu le jour, totalisant plus de 1000 représentations à travers le monde (Angleterre, Allemagne, Italie, Danemark, Finlande, Hongrie, Espagne, Portugal, Cambodge, Laos, Chine, Argentine, Chili, Israël, Turquie…). Des rencontres fortes avec de grands noms de la Danse (Pina Bausch, Maguy Marin, Joseph Nadj), du Cirque (Jérôme Thomas) et de la Musique (Sébastien Daucé, Pierre Jodlowski, Ensemble TaCTuS) ont lieu en chemin. Certaines sont devenues des collaborations, concrétisant ainsi la dynamique d’ouverture qui depuis l’origine nourrit cette écriture du jonglage de l’intérieur.

Représentation scolaire

mardi 15 décembre à 14h30

De Nicolas Mathis, Julien Clément, Remi Darbois avec Gustaf Rosell

Conception-réalisation scénographique Olivier Filipucci

Direction technique-régie Olivier Filipucci et Martin Barré

Développement numérique Ekito, sous la direction de Benjamin Böhle-Roitelet

Agencements musicaux Denis Fargetton

Avec la collaboration magique de Yann Frisch

C.C Juliette Drouet rue du Gué Maheu 35300 Fougères 35300 Fougères Ille-et-Vilaine

mardi 15 décembre 2020 – 20h30 à 21h15

photos © Ian Grandjean