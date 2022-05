Nuit C.C Juliette Drouet Fougères Catégories d’évènement: Fougères

Ille-et-Vilaine

Nuit C.C Juliette Drouet, 27 mars 2020 20:30, Fougères. Vendredi 27 mars 2020, 20h30 Sur place Plein tarif: 12€ – Tarif réduit: 6€ 0299948365 Trois jongleurs dans la nuit, des balles et de la magie C’est la nuit, il fait noir. Un bruit appelle la lumière, une flamme, une balle… Tout commence, tirées de leur nuit les silhouettes apparaissent alors. Un visage en rencontre un autre. La vie s’organise pour tenter malgré tout de refaire silence et ramener l’obscurité. Il y a toutes sortes de mystères et cette lumière qui brisent sans cesse l’ordre continu du temps. C.C Juliette Drouet rue du Gué Maheu 35300 Fougères 35300 Fougères Ille-et-Vilaine vendredi 27 mars 2020 – 20h30 à 21h15

Détails Heure : 20:30 - 21:15 Catégories d’évènement: Fougères, Ille-et-Vilaine Autres Lieu C.C Juliette Drouet Adresse rue du Gué Maheu 35300 Fougères Ville Fougères Age minimum 7 Age maximum 99 lieuville C.C Juliette Drouet Fougères Departement Ille-et-Vilaine

C.C Juliette Drouet Fougères Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fougeres/

Nuit C.C Juliette Drouet 2020-03-27 was last modified: by Nuit C.C Juliette Drouet C.C Juliette Drouet 27 mars 2020 20:30 C.C Juliette Drouet Fougères fougères

Fougères Ille-et-Vilaine