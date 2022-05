Näss C.C Juliette Drouet, 18 février 2020 20:30, Fougères.

Mardi 18 février 2020, 20h30 Sur place Tarif : Plein 24 € Demi 12 € resa.ccjd@fougeres-agglo.bzh

Sept interprètes pour une danse puissante et acrobatique

Näss (Les gens)

Cie Massala – Fouad Boussouf

Sept interprètes pour une danse puissante et acrobatique

Entre rythme traditionnel et danse urbaine, Fouad Boussouf met en exergue des corps puissants pour une chorégraphie qui nous pousse dans une transe collective. Näss est à la lisière entre le profane et le sacré, entre la modernité effrénée et l’attachement aux rites. Le chorégraphe joue avec le syncrétisme de la dimension populaire et urbaine. Les cadences des danses traditionnelles marocaines et le mysticisme de la tradition gnawa, ont été des sources d’inspiration essentielles. Fouad Boussouf revendique ainsi haut et fort une danse hip-hop connectée à ses racines tribales et africaines. Dans une scénographie épurée, les corps prennent toute leur place sur scène dans un seul et même souffle.

MOT DU CHOREGRAPHE

« Le mot « näss » signifie « les gens » en arabe, en référence au célèbre groupe Nass el Ghiwane (Les gens bohèmes) qui a fait connaître la culture gnawa dans les années 70 avec le mouvement hippie. Les textes poétiques et anticonformistes ont valu aux membres du groupe plusieurs passages en prison, mais ont permis l’émergence du rap marocain, porteur de textes engagés, en écho au modèle américain. L’histoire de ce célèbre groupe Nass el Ghiwane des années 70 au Maghreb a été un élément important dans mon inspiration.

Les textes et le langage employé de ce groupe m’ont rappelé l’étrange lien qui pouvait exister avec le courant contestataire du rap et la culture hip-hop de cette même époque aux États-Unis. Dans leurs textes, j’ai découvert un hip-hop plus incarné, empreint de traditions ancestrales, toujours vivace car profondément habité. J’ai composé Näss comme un souffle, à la fois physique et mystique, qui me rappelle la nécessité d’être solidement ancré à sa terre pour mieux en sentir ses vibrations. »

Fouad Boussouf

chorégraphe Fouad Boussouf

Interprètes Elias Ardoin (ou Yanice Djae), Sami Blond, Mathieu Bord, Maxime Cozic, Loïc Elice, Justin Gouin, Nicolas Grosclaude

Assistant chorégraphie Bruno Domingues Torres

Lumière Fabrice Sarcy

Costumes et scénographie Camille Vallat

Son et arrangements Roman Bestion

C.C Juliette Drouet rue du Gué Maheu 35300 Fougères 35300 Fougères Ille-et-Vilaine

mardi 18 février 2020 – 20h30 à 21h25

Photos © Charlotte Audureau