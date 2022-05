Naïkö C.C Juliette Drouet Fougères Catégories d’évènement: Fougères

Ille-et-Vilaine

Naïkö C.C Juliette Drouet, 6 mai 2020 14:30, Fougères. Mercredi 6 mai 2020, 14h30 Sur place Tarif jeune public: adulte: 8€ – enfant: 4€ 0299948365 Au croisement de trois disciplines, la vidéo, le dessin et la musique Ce spectacle nous entraîne au coeur d’une mégalopole japonaise. Naïkö, petite fille de 7 ans, retrouve son grand-père en rentrant de l’école. Il lui fait découvrir le monde tel qu’il le perçoit. La nuit Naïkö rêve au monde qui l’entoure. Elle y entrevoit les mutations présentes et futures de la société moderne et de son impact sur la nature. C.C Juliette Drouet rue du Gué Maheu 35300 Fougères 35300 Fougères Ille-et-Vilaine mercredi 6 mai 2020 – 14h30 à 15h15

Détails Heure : 14:30 - 15:15 Catégories d’évènement: Fougères, Ille-et-Vilaine Autres Lieu C.C Juliette Drouet Adresse rue du Gué Maheu 35300 Fougères Ville Fougères Age minimum 6 Age maximum 99 lieuville C.C Juliette Drouet Fougères Departement Ille-et-Vilaine

C.C Juliette Drouet Fougères Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fougeres/

Naïkö C.C Juliette Drouet 2020-05-06 was last modified: by Naïkö C.C Juliette Drouet C.C Juliette Drouet 6 mai 2020 14:30 C.C Juliette Drouet Fougères fougères

Fougères Ille-et-Vilaine