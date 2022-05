Les travailleurs de la mer C.C Juliette Drouet, 8 janvier 2021 20:30, Fougères.

Vendredi 8 janvier 2021, 20h30 Sur place Plein-tarif : 12 € Demi-tarif : 6 € resa.ccjd@fougeres-agglo.bzh

Ce roman met à l’honneur la nature, la puissance de la mer et des éléments. Une performance d’acteur, ce spectacle est une plongée vertigineuse au coeur de la nature humaine et des mystères du monde.

Les travailleurs de la mer

Cie Livsnerven – D’après le roman de Victor Hugo

Un monologue aussi fracassant que les vagues d’une tempête au creux de la roche !

Gilliatt, personnage solitaire, isolé, un peu sauvage, est profondément amoureux d’une jeune fille, Déruchette. Cet amour semble impossible, jusqu’au jour où un bateau fait naufrage, son propriétaire désespéré promet la main de sa nièce à qui sauvera le navire. Sans attendre, Gilliatt, homme jusqu’alors rejeté et marginalisé se précipite en pleine tempête, affronte les éléments, se bat contre la faim, la soif et déploie tout son génie pour sauver l’épave. Cet hymne au courage dévoile toute la force du personnage à travers une scénographie brute, où le bric à brac met en exergue le génie humain et la force de cet homme de la mer. Ce roman initiatique met à l’honneur la nature, la puissance de la mer et des éléments. Véritable performance d’acteur, ce spectacle est une plongée vertigineuse au coeur de la nature humaine et des mystères du monde.

Adaptation Elya Birman et Clémentine Niewdanski

Mise en scène Clémentine Niewdanski

Avec Elya Birman et les voix de Anthony Roullier et Clémentine Niewdanski

Scénographie Estelle Gautier

Lumières Florent Penide

Création sonore Thibaut Champagne

Son David Maillard

