Les secrets d’un gainage efficace C.C Juliette Drouet, 28 janvier 2021 20:30, Fougères.

Jeudi 28 janvier 2021, 20h30 Sur place Plein-tarif : 17 € Demi-tarif : 8,50 € resa.ccjd@fougeres-agglo.bzh

Derrière une libération proclamée, les corsets sont toujours présents mais désormais, ils sont à l’intérieur et donc d’autant plus coriaces.

Les filles de Simone (Création collective)

Des récits à la fois intimes, collectifs, personnels et universels.

C’est avec inventivité et simplicité que Les filles de Simone abordent, avec autodérision et de manière décalée, des tabous sur le corps féminin.

L’idée de ce spectacle est né de la découverte chez un bouquiniste d’un ouvrage culte des années 70, Notre corps, nous mêmes… Les filles de Simone restent convaincues que cet ouvrage est encore nécessaire aujourd’hui car le corps des femmes reste un enjeu de société. Le collectif d’artistes évoque sur scène les questions liées à la honte, les tabous, les traumatismes, elles disent tout haut ce que tout le monde vit tout bas ! Elles explorent l’histoire, les religions, la presse autant que leur vécu intime. Derrière une libération proclamée, les corsets sont toujours présents mais désormais, ils sont à l’intérieur et donc d’autant plus coriaces. C’est avec beaucoup d’humour que ce spectacle brise les tabous et renverse les clichés. Cette trame de fond est ponctuée par des scènes fantaisistes comme autant de bulles poétiques et cocasses.

Distribution CREATION COLLECTIVE Les Filles de Simone

Conception Claire Fretel, Tiphaine Gentilleau et Chloé Olivères

Avec Tiphaine Gentilleau, Cécile Guérin, Claire Méchin, Chloé Olivères et Géraldine Roguez

Texte Tiphaine Gentilleau et Les Filles de Simone

Direction d’actrices Claire Fretel

Création lumières Mathieu Courtaillier

Scénographie & costumes Sarah Dupont

Musique Etienne Széchényi

Chanson Claire Méchin

Regard chorégraphique Jeanne Alechinsky

Production-diffusion Histoire de… – Alice Pourcher & Clémence Martens

Administration Audrey Taccori

Production Les Filles de Simone

C.C Juliette Drouet rue du Gué Maheu 35300 Fougères 35300 Fougères Ille-et-Vilaine

©DR