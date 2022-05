Les dents du peigne C.C Juliette Drouet Fougères Catégories d’évènement: Fougères

Les dents du peigne C.C Juliette Drouet, 3 décembre 2019 20:30, Fougères. Mardi 3 décembre 2019, 20h30 Sur place Plein tarif: 17€ – Tarif réduit: 8,5€ 0299948365 « On est tous les dents d’un même peigne » Les Hommes sont comme les dents d’un peigne : noirs, blancs, croyants, infidèles. Dans cette fable humaniste, il est question de migration, de religion, de violence, mais surtout de survie, d’instinct de survie : mourir pour laisser vivre, tuer pour rester en vie, trahir, sauver, cacher, dénoncer, fuir ou rester ? La culpabilité et le remords viendront après… La liberté aussi… Peut-être. C.C Juliette Drouet rue du Gué Maheu 35300 Fougères 35300 Fougères Ille-et-Vilaine mardi 3 décembre 2019 – 20h30 à 22h00

