LE SCRIPT

Vendredi 29 septembre 2017, 20h30
C.C Juliette Drouet, Fougères

Magie théâtrale

Tout commence dans une salle de théâtre : un comédien déchiffre un script et exécute malgré lui des expériences extravagantes : calculs prodigieux, lecture de pensée, prédictions et jeux de hasard…

Soumis au script de plus en plus envahissant, il tente de résister par l’humour et l’imagination. Cette performance vivante entièrement réalisée avec les spectateurs compose un univers à la fois irrationnel et poétique. En jouant avec les conventions du genre, ce spectacle redonne sa place à la magie avec fantaisie et réinvente chaque soir le dialogue entre la scène et le public.

Rémi Larrousse a reçu en octobre 2014 l’Oscar de la Magie : le Mandrake d’Or, une distinction française remise chaque année aux meilleurs magiciens du monde. Il succède notamment à David Copperfield (2000), Siegfried and Roy (2001) et Arturo Brachetti (2013) qui ont reçu précédemment cette récompense.

C.C Juliette Drouet rue du Gué Maheu 35300 Fougères 35300 Fougères Ille-et-Vilaine

