LE MISANTHROPE de Molière C.C Juliette Drouet, 13 mars 2018 20:30, Fougères. Mardi 13 mars 2018, 20h30 Sur place 17.00€ T.P – 8.5€ T.R 0299948365 Théâtre Alceste est un homme qui rencontre des difficultés à accepter le monde dans lequel il vit. Fervent partisan de l’honnêteté et de la franchise, il déteste la société et ses conventions pleines d’hypocrisies. La rencontre avec Célimène va le bouleverser. Célimène au contraire est une coquette qui se joue des hommes en usant et abusant des codes de cette société. Bien qu’elle semble manifester une préférence pour Alceste, elle continue de donner le change à ses autres courtisans. Alceste et Célimène sont un couple pétri de contradictions qui ne permettra pas à Alceste de se réconcilier avec le monde. Après Cyrano de Bergerac, Un fil à la patte, la création de Roméo et Juliette la saison dernière, le C.C Juliette Drouet poursuit son compagnonnage avec la compagnie parisienne Viva et accompagne cette nouvelle création. Nous aurons donc le plaisir d’accueillir à Fougères la 1ère représentation de cette nouvelle adaptation. C.C Juliette Drouet rue du Gué Maheu 35300 Fougères 35300 Fougères Ille-et-Vilaine mardi 13 mars 2018 – 20h30 à 23h00

