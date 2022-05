LE JEU DE L’AMOUR ET DU HASARD de Marivaux C.C Juliette Drouet Fougères Catégories d’évènement: Fougères

LE JEU DE L’AMOUR ET DU HASARD de Marivaux C.C Juliette Drouet, 12 décembre 2017 20:30, Fougères. Mardi 12 décembre 2017, 20h30 Sur place 12.00€ T.P – 6.00€ T.R 0299948365 Théâtre Dans un décor coloré et bucolique, Silvia et Dorante sont promis l’un à l’autre. Soucieux de bien se connaître avant de s’engager, ils ont eu la même idée : se présenter à l’autre sous une fausse identité. Les observations et quiproquos peuvent alors commencer… Rythmée par des clips pop-rock, cette version 60’s du Jeu de l’amour distille une énergie solaire, une humanité folle. C.C Juliette Drouet rue du Gué Maheu 35300 Fougères 35300 Fougères Ille-et-Vilaine mardi 12 décembre 2017 – 20h30 à 22h30

Age minimum 12 Age maximum 99

