Le cercle de Whitechapel C.C Juliette Drouet, 17 octobre 2019 20:30, Fougères. Jeudi 17 octobre 2019, 20h30 Sur place Plein tarif: 24€ – Tarif réduit: 12€ 0299948365 Chaque époque a le monstre qu’elle mérite 1888, Londres. Alors qu’une étrange série de meurtres de prostituées vient de débuter dans le quartier défavorisé de Whitechapel, un membre éminent de la gentry londonienne, Sir Herbert Greville, décide de réunir une équipe d’enquêteurs d’un nouveau genre pour découvrir la vérité. C.C Juliette Drouet rue du Gué Maheu 35300 Fougères 35300 Fougères Ille-et-Vilaine jeudi 17 octobre 2019 – 20h30 à 22h15

