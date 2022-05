L’Arbre à Pixels C.C Juliette Drouet Fougères Catégories d’évènement: Fougères

Ille-et-Vilaine

L’Arbre à Pixels C.C Juliette Drouet, 28 novembre 2018 14:30, Fougères. Mercredi 28 novembre 2018, 14h30 Sur place enfant 4€ / adulte 8€ http://3emeacte.com/officeculturelfougeres/Seances.aspx?manif=00000000-0000-0000-0759-000000000077 Quand la danse et les arts numériques rencontrent la Nature sur un plateau… Nous voilà immergés dans un doux moment baigné d’une magie poétique ! Bienvenue au pied d’un arbre spectaculaire, celui qui donne naissance à deux histoires en parallèle. La première, c’est celle d’une rencontre fructueuse entre deux êtres différents, celle d’une petite femme et d’un grand homme dont la différence va devenir complémentaire. La seconde, c’est celle de la pousse d’un arbre numérique, jusque-là arbre desséché que leur amour va faire croître, avec des effets de magie numérique qui ajoutent du spectaculaire au poétique. C’est un travail axé sur la circulation d’images dans des dispositifs multi-écrans (des ipads) à agencement variable, où est souligné le langage universel de l’image, dans cet étonnant arbre à pixels. Gilles Rousseau a d’abord étudié la mécanique et les technologies avant de se former à la danse contemporaine. Il développe plus tard un travail de création autour de la vidéo et des arts numériques. Fanny Rousseau est danseuse contemporaine. C.C Juliette Drouet rue du Gué Maheu 35300 Fougères 35300 Fougères Ille-et-Vilaine mercredi 28 novembre 2018 – 14h30 à 15h05 © DR

Détails Heure : 14:30 - 15:05 Catégories d’évènement: Fougères, Ille-et-Vilaine Autres Lieu C.C Juliette Drouet Adresse rue du Gué Maheu 35300 Fougères Ville Fougères Age minimum 3 Age maximum 99 lieuville C.C Juliette Drouet Fougères Departement Ille-et-Vilaine

C.C Juliette Drouet Fougères Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fougeres/

L’Arbre à Pixels C.C Juliette Drouet 2018-11-28 was last modified: by L’Arbre à Pixels C.C Juliette Drouet C.C Juliette Drouet 28 novembre 2018 14:30 C.C Juliette Drouet Fougères fougères

Fougères Ille-et-Vilaine