La machine de turing C.C Juliette Drouet, 1 octobre 2019 20:30, Fougères. Mardi 1 octobre 2019, 20h30 Sur place Plein tarif: 24€ – Tarif réduit: 12€ 0299948365 Un homme va changer le monde L’incroyable destin d’Alan Turing, le mathématicien anglais qui a brisé le code secret de l’Enigma allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Turing a construit une machine pensante qui se révèlera être le premier ordinateur. Contraint au silence par les services secrets, il fut condamné pour homosexualité, avant de se suicider en croquant une pomme empoisonnée rappelant étrangement un célèbre logo… C.C Juliette Drouet rue du Gué Maheu 35300 Fougères 35300 Fougères Ille-et-Vilaine mardi 1er octobre 2019 – 20h30 à 22h00

Heure : 20:30 - 22:00
Age minimum 14
Age maximum 99

