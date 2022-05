Krismenn C.C Juliette Drouet, 18 mai 2019 20:30, Fougères.

Samedi 18 mai 2019, 20h30 Sur place Tarifs : Krismenn 12€ / Tone Ex 8,5€ / pass 2 concerts 15€ 0299948365, http://3emeacte.com/officeculturelfougeres/Seances.aspx?manif=00000000-0000-0000-0782-000000000077

A trente cinq ans, Krismenn sort un premier album audacieux mêlant rap et chansons, musiques électroniques, field-recording et instruments acoustiques.

KRISMENN

Fer de lance d’une nouvelle génération de jeunes musiciens décomplexés, Krismenn a tracé son propre sillon. Enfant de la gwerz et du kan ha diskan, il s’est converti à la composition de musique et de textes en breton et fait sonner cette langue comme nul ne l’avait fait auparavant. A trente cinq ans, après avoir joué sur scène accompagné d’instruments acoustiques ou de human-beatbox et ayant une carrière déjà bien lancée, Krismenn sort un premier album audacieux mêlant rap et chansons, musiques électroniques, field-recording et instruments acoustiques. Portraits d’une terre délaissée, ou se mêlent rencontres surréalistes et poésies étranges, ce nouvel opus dépeint un Kreiz-Breizh sombre et onirique où les hommes déchus cherchent la poésie dans tout ce qui reste.

Café-concert Le Coquelicot / 23h00 : TONE EX

TONE EX

TONE EX, c’est un voyage où se rencontre tendresse et violence, un univers sombre rempli de lumière, des mélodies planantes et une voix aérienne.

C.C Juliette Drouet rue du Gué Maheu 35300 Fougères 35300 Fougères Ille-et-Vilaine

samedi 18 mai 2019 – 20h30 à 21h45

Gwenola Coic