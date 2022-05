Je brasse de l’air C.C Juliette Drouet Fougères Catégories d’évènement: Fougères

Ille-et-Vilaine

Je brasse de l’air C.C Juliette Drouet, 8 décembre 2019 15:00, Fougères. Dimanche 8 décembre 2019, 15h00, 16h30, 18h00 Sur place Tarif jeune public: adulte: 8€ – enfant: 4€ 0299948365 À la frontière entre un monde enfantin et l’atelier d’un inventeur génial Je brasse de l’air nous transporte en compagnie de drôles de machines dans un voyage intrigant et poétique hors du temps. Magali Rousseau manipule à vue des objets insolites aux rouages apparents, véritable bestiaire d’animaux fantastiques en acier, en bois, en laiton et à plumes, aux ailes fines et longues… C.C Juliette Drouet rue du Gué Maheu 35300 Fougères 35300 Fougères Ille-et-Vilaine dimanche 8 décembre 2019 – 15h00 à 15h45

dimanche 8 décembre 2019 – 16h30 à 17h15

dimanche 8 décembre 2019 – 18h00 à 18h45

Détails Heure : 15:00 - 18:45 Catégories d’évènement: Fougères, Ille-et-Vilaine Autres Lieu C.C Juliette Drouet Adresse rue du Gué Maheu 35300 Fougères Ville Fougères Age minimum 6 Age maximum 99 lieuville C.C Juliette Drouet Fougères Departement Ille-et-Vilaine

