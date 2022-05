Humeur Vagabonde – Festival rue et cirque C.C Juliette Drouet Fougères Catégories d’évènement: Fougères

Ille-et-Vilaine

Humeur Vagabonde – Festival rue et cirque C.C Juliette Drouet, 13 juin 2019 19:30, Fougères. 13 – 15 juin 2019 Sur place Gratuit http://centreculturel.fougeres-agglo.bzh, mpaubry@fougeres-agglo.bzh, 0299948365 Un festival autour des arts de la rue et du cirque. 10 spectacles regroupant plus de 40 artistes, comédiens, acrobates, jongleurs, circassiens,…sur trois communes de Fougères agglomération. Jeudi 13 Juin – Javené – Place du Kiosque Les Doble Mandoble débuteront avec «La Belle Escabelle». Une pièce convoitée grâce à sa singularité, son humour, et à la maîtrise technique qui la parcoure. La Compagnie du Coin poursuivra avec «Plus Verte Ailleurs», une promenade avec six musiciens acteurs, ouvriers d’un concert déconcertant. Vendredi 14 Juin – Mellé – Place du Presbytère Nous découvrirons Claire Ducreux avec «Silencis», une invitation à respirer ensemble au rythme lent et profond de la vie. La Compagnie Soralino poursuivra avec «Inbox», une histoire de boites en carton. Un univers d’équilibre et de déséquilibre qui donne vie à l’objet le plus ordinaire. Samedi 15 Juin – Fougères – Parc René Gallais ( Centre Culturel) Le cirque, la danse, le théâtre, et la musique seront à l’honneur pour la dernière journée de votre festival. Des artistes talentueux vous inviteront à vagabonder. Plusieurs animations gratuites vous seront proposées. Restauration sur place. C.C Juliette Drouet rue du Gué Maheu 35300 Fougères 35300 Fougères Ille-et-Vilaine jeudi 13 juin 2019 – 19h30 à 20h30

Heure : 19:30 - 23:00

