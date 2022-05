Hoshi C.C Juliette Drouet Fougères Catégories d’évènement: Fougères

Hoshi C.C Juliette Drouet, 22 novembre 2018 20:30, Fougères. Jeudi 22 novembre 2018, 20h30 Sur place concert complet Avec ses airs d’héroïne de mangas qui aurait grandi en écoutant Nirvana, Hoshi a tout du diamant brut. De l’étoile tombée du ciel. Dans ses chansons, armée d’une simple guitare acoustique, elle balance tout, sans s’économiser. Sa rage et sa jeunesse. Ses espoirs et ses doutes. Ses amours et sa mélancolie. Sa tendresse aussi… Et puis il y a cette voix. Une sublime voix rauque et éraillée qu’elle pousse, avec une intensité bouleversante, dans les extrêmes, jusqu’à la fêlure. C.C Juliette Drouet rue du Gué Maheu 35300 Fougères 35300 Fougères Ille-et-Vilaine jeudi 22 novembre 2018 – 20h30 à 22h00 Yann Orhan

Détails Heure : 20:30 - 22:00 Lieu C.C Juliette Drouet Adresse rue du Gué Maheu 35300 Fougères Ville Fougères

