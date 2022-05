HABBE & MEIK – The best C.C Juliette Drouet Fougères Catégories d’évènement: Fougères

HABBE & MEIK – The best C.C Juliette Drouet, 28 septembre 2018 20:30, Fougères. Vendredi 28 septembre 2018, 20h30 Sur place Gratuit – Réservation impérative – Jauge limitée Humour sans paroles Fascinant jeu de masques, dotés de vie grâce au jeu brillant de Habbe & Meik, fins observateurs amusés de nos comportements quotidiens. Habbe & Meik interprètent une série de personnages naïfs aux prises avec les travers mesquins et inattendus de la vie. Leurs silhouettes passe-partout sont affublées de masques qui, pourtant figés, parcourent la gamme complète des expressions (étonnement, peur, colère, joie, tendresse…) par la seule science du mouvement du corps et des gestes. Ce duo est irrésistible par sa manière de promener une loupe grossissante sur le burlesque de la vie. Ils montrent un sens de l’observation, une maîtrise du jeu avec masques et une capacité de créer des gags tout à fait exceptionnels. Un vrai moment de bonheur pour toute la famille ! La presse en parle: « Quelle est la bonne fée qui nous a apporté Habbe et Meik ? Sans doute avait-elle une moustache à la Groucho Marx, les petites lunettes d’Harold Lloyd, le visage immobile de Buster Keaton… Dans cette salle bondée, le public n’a pas eu le temps de souffler, il n’a pas arrêté de rire. » Rheinische Post C.C Juliette Drouet rue du Gué Maheu 35300 Fougères 35300 Fougères Ille-et-Vilaine vendredi 28 septembre 2018 – 20h30 à 22h30

