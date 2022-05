Goupil et Kosmao C.C Juliette Drouet Fougères Catégories d’évènement: Fougères

Ille-et-Vilaine

Goupil et Kosmao C.C Juliette Drouet, 9 décembre 2020 18:00, Fougères. Mercredi 9 décembre 2020, 18h00 Sur place Tarif : Plein 8 € Demi 4 € resa.ccjd@fougeres-agglo.bzh À la croisée du clown et de la magie… Goupil et Kosmao Etienne Saglio – Monstre(s) À la croisée du clown et de la magie… Retrouvons Goupil, personnage du spectacle Le bruit des loups, renard taxidermisé transformé en marionnette. Dans la pure tradition des numéros de cabaret, le grand magicien Kosmao s’avance avec son assistant Goupil. Les tours de magie s’enchaînent mais la mécanique va se gripper car Goupil est un assistant rebelle. Il faut dire qu’il était d’abord un renard puis une écharpe avant de faire ce métier. Dans un duo comique classique, la magie nous fait basculer progressivement dans un univers de film d’animation qui se joue sous nos yeux. Un hommage aux Tex Avery et aux studios Pixar.

→ Représentation scolaire le jeudi 10 décembre à 10h. Etienne Saglio Etienne Saglio grandit aux environs de Rennes. Il apprend le jonglage en autodidacte. Il rejoint le Lido à Toulouse puis le Centre national des Arts du Cirque de Châlons avant de créer sa compagnie Monstre(s). Magicien, acteur, jongleur, il crée et joue Le Soir des Monstres, Le Silence du monde et Projet fantôme, participe à Nous, rêveurs définitifs. Il joue Les Limbes depuis 2014 et Le Bruit des Loups. Dresseur de fantôme, enchanteur de loup, Etienne Saglio est une référence incontournable de la magie nouvelle. Chacun de ses spectacles est un voyage dans un monde magique où nos repères tanguent et nos esprits peuvent enfin s’évader.

Goupil et Kosmao est sa nouvelle création. CREATION 2020

Création Etienne Saglio

Interprétation Antoine Terrieux

Régie générale Benoit Desnos

Création informatique Tom Magnier

Création machinerie Simon Maurice

Regard extérieur Valentine Losseau et Raphaël Navarro

Régie plateau distribution en cours

Dessin © Etienne Saglio C.C Juliette Drouet rue du Gué Maheu 35300 Fougères 35300 Fougères Ille-et-Vilaine mercredi 9 décembre 2020 – 18h00 à 18h30 ©DR

Heure : 18:00 - 18:30

