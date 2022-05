Gabriel Saglio et les Vieilles Pies C.C Juliette Drouet Fougères Catégories d’évènement: Fougères

Ille-et-Vilaine

Gabriel Saglio et les Vieilles Pies C.C Juliette Drouet, 8 janvier 2021 20:30, Fougères. Vendredi 8 janvier 2021, 20h30 Sur place Tarif : Plein 17 € Demi 8,50 € resa.ccjd@fougeres-agglo.bzh Après de nombreuses années sous le nom des Vieilles Pies, Gabriel SAGLIO poursuit sa route. Gabriel Saglio et les Vieilles Pies Lua – Création 2021 Un voyage au coeur des musiques lusophones Après de nombreuses années sous le nom des Vieilles Pies, Gabriel SAGLIO poursuit sa route.

Une fois de plus entouré de ses brillants musiciens, il trace son sillon de chanteur curieux.

Après avoir exploré la rencontre avec l’Afrique Mandingue dans son disque précédent, Gabriel SAGLIO nous surprend et s’intéresse cette fois aux musiques lusophones. L’interprétation puissante de ce chanteur français à la voix caractéristique vient donc rencontrer les influences du Cap Vert, de l’Angola ou encore de la Guinée Bissau donnant à son groupe un son unique au croisement de la chanson et de la World musique.

De ce bateau aux mille ancrages résultera un concert chaleureux et chaloupé porté par des textes humanistes.

GABRIEL SAGLIO & Les Vieilles Pies ont reçu un Coup de coeur de l’Académie Charles CROS pour leur dernier album «Le chant des rameurs » (sorti en février 2018). Chant, Clarinette, Clarinette Basse Gabriel Saglio

Accordéon Florian Tatard

Percussions, Saxophone Toups Bebey

Guitare Yoan Hernandez

Basse, Choeurs Vincent Barrau

Batterie Alban Cointe

Son Anthony Harcourt

Lumières Guillaume Lancou

Régie générale Loïc Esnault C.C Juliette Drouet rue du Gué Maheu 35300 Fougères 35300 Fougères Ille-et-Vilaine vendredi 8 janvier 2021 – 20h30 à 21h45 Photos © Benjamin Guillement

Détails Heure : 20:30 - 21:45 Catégories d’évènement: Fougères, Ille-et-Vilaine Autres Lieu C.C Juliette Drouet Adresse rue du Gué Maheu 35300 Fougères Ville Fougères lieuville C.C Juliette Drouet Fougères Departement Ille-et-Vilaine

C.C Juliette Drouet Fougères Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fougeres/

Gabriel Saglio et les Vieilles Pies C.C Juliette Drouet 2021-01-08 was last modified: by Gabriel Saglio et les Vieilles Pies C.C Juliette Drouet C.C Juliette Drouet 8 janvier 2021 20:30 C.C Juliette Drouet Fougères fougères

Fougères Ille-et-Vilaine