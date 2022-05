Full HD C.C Juliette Drouet Fougères Catégories d’évènement: Fougères

Ille-et-Vilaine

Full HD C.C Juliette Drouet, 14 décembre 2018 20:30, Fougères. Vendredi 14 décembre 2018, 20h30 Sur place 12€ / 6€ http://3emeacte.com/officeculturelfougeres/Seances.aspx?manif=00000000-0000-0000-0753-000000000077 Théâtre gestuel et humour, prouesses acrobatiques et illusions incroyables, la compagnie Doble Mandoble nous embarquent pour une expérience d’avenir : l’immortalité. “Full HD” nous dépeint un monde proche de nos préoccupations quotidiennes (mais peut-être pas encore tout à fait assumées) dans lequel nos limites biologiques sont “augmentées” grâce aux avancées technologiques… Au diable les lois de la nature, ce que l’homme veut, la technique l’exécute ! Ce qui ne manquera pas de provoquer certaines transformations stupéfiantes sur scène… et beaucoup de fous rires dans la salle !! C.C Juliette Drouet rue du Gué Maheu 35300 Fougères 35300 Fougères Ille-et-Vilaine vendredi 14 décembre 2018 – 20h30 à 21h30 DR

Détails Heure : 20:30 - 21:30 Catégories d’évènement: Fougères, Ille-et-Vilaine Autres Lieu C.C Juliette Drouet Adresse rue du Gué Maheu 35300 Fougères Ville Fougères Age minimum 10 Age maximum 99 lieuville C.C Juliette Drouet Fougères Departement Ille-et-Vilaine

C.C Juliette Drouet Fougères Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fougeres/

Full HD C.C Juliette Drouet 2018-12-14 was last modified: by Full HD C.C Juliette Drouet C.C Juliette Drouet 14 décembre 2018 20:30 C.C Juliette Drouet Fougères fougères

Fougères Ille-et-Vilaine