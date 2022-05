Fausse note C.C Juliette Drouet Fougères Catégories d’évènement: Fougères

Fausse note C.C Juliette Drouet, 18 octobre 2018 20:30, Fougères. Jeudi 18 octobre 2018, 20h30 Sur place 24€ / 12€ 02 99 94 83 65 Le spectacle événement mis en scène par Didier Caron et Christophe Luthringer, avec Tom Novembre et Christophe Malavoy. Nous sommes au Philarmonique de Genève dans la loge du chef d’orchestre de renommée internationale, H. P. Miller. A la fin d’un de ses concerts, ce dernier est importuné à maintes reprises par un spectateur envahissant, Léon Dinkel, qui se présente comme un grand admirateur venu de Belgique pour l’applaudir. Cependant plus l’entrevue se prolonge, plus le comportement de ce visiteur devient étrange et oppressant. Jusqu’à ce qu’il dévoile un objet du passé… Qui est donc cet inquiétant M. Dinkel ? Que veut-il réellement ? Un face à face poignant entre deux acteurs saisissants. En savoir + C.C Juliette Drouet rue du Gué Maheu 35300 Fougères 35300 Fougères Ille-et-Vilaine jeudi 18 octobre 2018 – 20h30 à 22h00

