Entre chien et loup C.C Juliette Drouet, 27 septembre 2019 20:30, Fougères. Vendredi 27 septembre 2019, 20h30 Sur place Gratuit 0299948365 Un duo acrobatique ! Parfois haut-perchés, parfois manipulateurs, les deux acrobates nous entraînent dans un spectacle entre ombre et lumière au fil d’une ambiance crépusculaire. L’univers brut de ce spectacle évoque la relation fragile et puissante que partagent deux frères. C.C Juliette Drouet rue du Gué Maheu 35300 Fougères 35300 Fougères Ille-et-Vilaine vendredi 27 septembre 2019 – 20h30 à 21h30

Détails Heure : 20:30 - 21:30 Catégories d’évènement: Fougères, Ille-et-Vilaine Autres Lieu C.C Juliette Drouet Adresse rue du Gué Maheu 35300 Fougères Ville Fougères Age minimum 5 Age maximum 99 lieuville C.C Juliette Drouet Fougères Departement Ille-et-Vilaine

