EGO LE CACHALOT ET LES P’TITS BULOTS C.C Juliette Drouet Fougères Catégories d’évènement: Fougères

Ille-et-Vilaine

EGO LE CACHALOT ET LES P’TITS BULOTS C.C Juliette Drouet, 29 novembre 2017 14:30, Fougères. Mercredi 29 novembre 2017, 14h30 Sur place 8.00€ adulte – 4.00€ enfant 0299948365 Concert jeune public Pour cette nouvelle tournée d’Ego, les enfants retrouveront un milieu qu’ils affectionnent, à savoir la plage. Signe de vacances, de soleil et de construction de châteaux, la plage prendra vie sur scène grâce aux parasols, mouettes et vagues qui apparaîtront sous forme d’objet et de vidéo. David Delabrosse et les musiciens Stéphane Bouvier, Samuel Chapelain et Thibaut Doray interpréteront les titres du nouvel album et les tubes du premier dans une ambiance chaleureuse et rythmée digne des p’tits bulots qui accompagnent Ego. Les enfants pourront ainsi faire des aïe et ouille en choeur avec Jack le dormeur, le crabe écolo, ou apprendre à danser avec Marlène la baleine, la maman excentrique d’Ego le cachalot. C.C Juliette Drouet rue du Gué Maheu 35300 Fougères 35300 Fougères Ille-et-Vilaine mercredi 29 novembre 2017 – 14h30 à 16h00

Détails Heure : 14:30 - 16:00 Catégories d’évènement: Fougères, Ille-et-Vilaine Autres Lieu C.C Juliette Drouet Adresse rue du Gué Maheu 35300 Fougères Ville Fougères Age minimum 3 Age maximum 99 lieuville C.C Juliette Drouet Fougères Departement Ille-et-Vilaine

C.C Juliette Drouet Fougères Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fougeres/

EGO LE CACHALOT ET LES P’TITS BULOTS C.C Juliette Drouet 2017-11-29 was last modified: by EGO LE CACHALOT ET LES P’TITS BULOTS C.C Juliette Drouet C.C Juliette Drouet 29 novembre 2017 14:30 C.C Juliette Drouet Fougères fougères

Fougères Ille-et-Vilaine