ECOUTE TA MERE ET MANGE TON SHORT C.C Juliette Drouet Fougères Catégories d’évènement: Fougères

Ille-et-Vilaine

ECOUTE TA MERE ET MANGE TON SHORT C.C Juliette Drouet, 7 février 2018 14:30, Fougères. Mercredi 7 février 2018, 14h30 Sur place 8.00€ adulte – 4.00€ enfant 0299948365 Concert jeune public Musique festive à l’humour ravageur et décalé avec des guitares qui font du bruit de guitare et une batterie avec un vrai batteur, y’a même un bassiste. Un groupe de rock quoi ! Les textes corrosifs et sans concession sont ancrés dans la vie quotidienne et plein d’humour. L’utilisation d’objets insolites comme instruments est ingénieuse et se rapproche du théâtre d’objets. Des chorégraphies bidons aux costumes kitchs, tous les ingrédients sont réunis pour affirmer et assumer un esprit totalement loufoque. Une occasion unique de venir pour une fois au concert avec ses enfants, à moins que ce ne soit le contraire et que ce soit l’occasion pour les enfants de danser avec leurs parents sur de la musique rock’n roll… Par le Ministère C.C Juliette Drouet rue du Gué Maheu 35300 Fougères 35300 Fougères Ille-et-Vilaine mercredi 7 février 2018 – 14h30 à 16h00

Détails Heure : 14:30 - 16:00 Catégories d’évènement: Fougères, Ille-et-Vilaine Autres Lieu C.C Juliette Drouet Adresse rue du Gué Maheu 35300 Fougères Ville Fougères Age minimum 3 Age maximum 99 lieuville C.C Juliette Drouet Fougères Departement Ille-et-Vilaine

C.C Juliette Drouet Fougères Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fougeres/

ECOUTE TA MERE ET MANGE TON SHORT C.C Juliette Drouet 2018-02-07 was last modified: by ECOUTE TA MERE ET MANGE TON SHORT C.C Juliette Drouet C.C Juliette Drouet 7 février 2018 14:30 C.C Juliette Drouet Fougères fougères

Fougères Ille-et-Vilaine