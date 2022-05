COMIC HALL par Christelle Chollet C.C Juliette Drouet Fougères Catégories d’évènement: Fougères

COMIC HALL par Christelle Chollet C.C Juliette Drouet, 3 avril 2018 20:30, Fougères. Mardi 3 avril 2018, 20h30 Sur place 24.00€ T.P – 12.00€ T.R Humour musical Christelle présente son 3ème One Woman Show : Comic-Hall ! «Comic-Hall», c’est plus qu’un titre c’est une signature. Cette humoriste unique, surprend, une fois encore dans ce 3ème show éblouissant. «Comic-Hall» de Christelle Chollet c’est des sketchs, des tubes revisités (Jackson, Renaud, Farmer, Diam’s, etc.) de l’énergie, des crises de fous rire, de la folie, de la dérision, des héros, encore des rires, des supers héros même … et tout cela dans 1 m 60 et 48 kilos !!! C.C Juliette Drouet rue du Gué Maheu 35300 Fougères 35300 Fougères Ille-et-Vilaine mardi 3 avril 2018 – 20h30 à 22h30

