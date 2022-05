CARROUSEL DES MOUTONS C.C Juliette Drouet Fougères Catégories d’évènement: Fougères

CARROUSEL DES MOUTONS C.C Juliette Drouet, 12 janvier 2018 20:30, Fougères. Vendredi 12 janvier 2018, 20h30 Sur place 12.00€ T.P – 6.00€ T.R 0299948365 nouveau cirque Une invitation poétique. Sur scène avec presque rien, juste un piano, D’irque et Fien convient tout l’univers du cirque. Car le Carrousel des moutons c’est aux dires de ces artistes hors norme “la puissance pure du cirque et la spontanéité du théâtre de rue”. Mais pour en arriver à cette simplicité apparente, il a fallu beaucoup de travail. Des heures d’entrainement et de formation dans les meilleures écoles de cirque du monde pour Dirk (devenu D’irque) et des cours dans des académies de musique ou des Beaux-arts pour Fien. Un duo qui ne se prend pas au sérieux et qui a décidé de prendre la vie avec légèreté. C’est en tout cas ce qui transparait de ce spectacle. C.C Juliette Drouet rue du Gué Maheu 35300 Fougères 35300 Fougères Ille-et-Vilaine vendredi 12 janvier 2018 – 20h30 à 22h30

