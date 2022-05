CARMEN MARIA VEGA C.C Juliette Drouet Fougères Catégories d’évènement: Fougères

Ille-et-Vilaine

CARMEN MARIA VEGA C.C Juliette Drouet, 19 janvier 2018 20:30, Fougères. Vendredi 19 janvier 2018, 20h30 Sur place 17.00€ T.P – 8.5€ T.R 0299948365 chanson française Rock ‘n’ roll, théâtrale, Carmen Maria Vega est une grande artiste. Formidable sur scène et touchante, Carmen Maria Vega est de retour avec un nouveau spectacle : ULTRA Ϟ VEGA. Après ses différentes métamorphoses dans le cabaret Mistinguett du Paris des années folles, ou le spectacle Garçons, hommage à la chanson des 50’s – 70’s revisitée aux cotés de Zaza Fournier et Cléa Vincent. Carmen revient sur sa planète, ou plutôt conquiert une autre planète dont son nouvel album “Santa Maria” établit une nouvelle carte d’exploration artistique aux cotés de Kim Giani, et la collaboration de Zaza Fournier et Mathias Malzieu. C.C Juliette Drouet rue du Gué Maheu 35300 Fougères 35300 Fougères Ille-et-Vilaine vendredi 19 janvier 2018 – 20h30 à 22h30

Détails Heure : 20:30 - 22:30 Catégories d’évènement: Fougères, Ille-et-Vilaine Autres Lieu C.C Juliette Drouet Adresse rue du Gué Maheu 35300 Fougères Ville Fougères Age minimum 14 Age maximum 99 lieuville C.C Juliette Drouet Fougères Departement Ille-et-Vilaine

C.C Juliette Drouet Fougères Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fougeres/

CARMEN MARIA VEGA C.C Juliette Drouet 2018-01-19 was last modified: by CARMEN MARIA VEGA C.C Juliette Drouet C.C Juliette Drouet 19 janvier 2018 20:30 C.C Juliette Drouet Fougères fougères

Fougères Ille-et-Vilaine