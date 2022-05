BEN L’ONCLE SOUL C.C Juliette Drouet, 16 février 2018 20:30, Fougères.

Vendredi 16 février 2018, 20h30 Sur place 30.00€ T.P – 15.00€ T.R 0299948365

Concert

Deux ans après “A coup de rêves”, Ben l’Oncle Soul dévoile son troisième opus intitulé “Under My Skin”, sous le label Blue Note.

Dans cet album Ben rend hommage au légendaire crooner, Frank Sinatra. Un projet plein d’audace qui nous propulse dans une autre dimension, là où la Soul, le Blues, le Reggae et le Jazz se rencontrent.

Le Soulman français reprend quelques-uns des grands standards de Jazz popularisés par Sinatra dans une soul moderne et ensoleillée. En collaboration avec Matthieu Joly (Neïmo) et Benjamin “Waxx” Heikimian (Naosol & The Waxx Blend), l’artiste d’origine caribéenne nous livre des versions sucrées-salées étonnantes.

Fidèle à lui-même, l’oncle Ben conserve cette chaleur dans sa voix, des émotions à fleur de peau qui nous transportent entre Paris et New York. « Ce qui m’a touché le plus dans l’œuvre de Sinatra, ce sont les textes », explique-t-il. « J’ai voulu offrir à ces bijoux un nouvel écrin, créer des ponts entre les genres et les époques. »

S’il se détache totalement de l’interprétation originelle, Ben raccroche chaque mot, chaque message, à son âme et son vécu, des chansons qui lui collent dorénavant à la peau.

Les arrangements ont été soigneusement travaillés pour créer une recomposition complète des décors, des atmosphères et des ambiances de chaque titre.

C.C Juliette Drouet rue du Gué Maheu 35300 Fougères 35300 Fougères Ille-et-Vilaine

vendredi 16 février 2018 – 20h30 à 22h30