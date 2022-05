Beaucoup de bruit pour rien C.C Juliette Drouet Fougères Catégories d’évènement: Fougères

Ille-et-Vilaine

Beaucoup de bruit pour rien C.C Juliette Drouet, 28 avril 2020 20:30, Fougères. Mardi 28 avril 2020, 20h30 Sur place Plein tarif: 24€ – Tarif réduit: 12€ 0299948365 Un questionnement sur l’état de notre société et la place de chacun.e Dans cette comédie puissante et palpitante, Don Pèdre, Prince d’Aragon, revient de guerre victorieux. Et déjà, des mariages et complots amoureux sont en route. Entre jalousie et unions, les héros amoureux, nous font vivre deux intrigues aux fins toujours heureuses. C.C Juliette Drouet rue du Gué Maheu 35300 Fougères 35300 Fougères Ille-et-Vilaine mardi 28 avril 2020 – 20h30 à 21h45

Détails Heure : 20:30 - 21:45 Catégories d’évènement: Fougères, Ille-et-Vilaine Autres Lieu C.C Juliette Drouet Adresse rue du Gué Maheu 35300 Fougères Ville Fougères Age minimum 12 Age maximum 99 lieuville C.C Juliette Drouet Fougères Departement Ille-et-Vilaine

C.C Juliette Drouet Fougères Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fougeres/

Beaucoup de bruit pour rien C.C Juliette Drouet 2020-04-28 was last modified: by Beaucoup de bruit pour rien C.C Juliette Drouet C.C Juliette Drouet 28 avril 2020 20:30 C.C Juliette Drouet Fougères fougères

Fougères Ille-et-Vilaine