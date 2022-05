ARTH OF SOUNDS C.C Juliette Drouet, 18 mai 2018 20:30, Fougères.

Vendredi 18 mai 2018, 20h30 Sur place 12.00€ T.P – 6.00€ TR 0299948365

Musique du monde

Direction artistique et arrangements: Olli

Avec: Janlug Er Mouel au chant (Kreiz Breizh Akademi d’Eric Marchand), Anne-Laure Bourget aux percussions (Mohamed Abozekry, Orange Blossom, Kwal), Raphael Chevalier au violon (Alan Stivell, Da silva, Bivoac, Michel Aumont… ), Vincent Raude à la basse et aux machines (Upwellings, Ensemble Nautilis…), Goulven Ka au violoncelle (Kreiz Breizh Akademi…), Olli (alias Ollivier Leroy) au piano, harmonium indien et aux chœurs (Olli & the Bollywood Orchestra, The Secret Church Orchestra…)

Arth Of Sounds est un projet musical à part dans le paysage breton, En effet, peu d’artistes s’approprient le répertoire gallo pour le moderniser. La direction artistique, les compositions et les arrangements du projet ont été confiés à Olli (Olli & the Bollywood Orchestra, The Secret Church Orchestra…)12 airs traditionnels du terroir gallo ont été sélectionnés parmi le patrimoine musical de « Dastum » (centre de collectage et de sauvegarde du patrimoine Gallo) sur le Pays de Ploërmel.

Ces mélodies interprétées par le chanteur breton Janlug Er Mouel ont été retravaillées en y ajoutant des percussions du Moyen-Orient (daf, daoula, tablas indiens…) et des sonorités électroniques. Les airs en Gallo étant assez répétitifs mélodiquement et rythmiquement, Olli a été rapidement amené à composer des intermèdes musicaux pour ouvrir vers des couleurs musicales d’aujourd’hui tel que le dub, le folk, la pop, la musique électronique au sens large. L’ensemble donnant naissance à une création musicale très actuelle, bien que certains airs puissent avoir plus de 100 ans d’histoire !

C.C Juliette Drouet rue du Gué Maheu 35300 Fougères 35300 Fougères Ille-et-Vilaine

vendredi 18 mai 2018 – 20h30 à 22h30