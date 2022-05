Alexis HK C.C Juliette Drouet Fougères Catégories d’évènement: Fougères

Alexis HK C.C Juliette Drouet, 3 décembre 2020 20:30, Fougères. Jeudi 3 décembre 2020, 20h30 Sur place Plein 24 € Demi 12 € resa.ccjd@fougeres-agglo.bzh Un spectacle entre conte, one-man et bien sûr concert. Alexis HK Comme un ours Un spectacle entre conte, one-man et bien sûr concert. Alexis sort de son hibernation créatrice. Comme un ours est à la croisée des chemins et dans la continuité des précédents albums. Avec des orchestrations folk assez dépouillées (guitares acoustiques, ukulélé, banjo, ukulélé basse), des mélodies fortes mêlées à un flow faisant un clin d’oeil au hip hop, ce cinquième album se pare d’arrangements plus modernes grâce à la collaboration de Sébastien Collinet (Rover, Florent Marchet) : des boites à rythmes qui mettent en valeur le flow d’Alexis, des programmations discrètes comme fond sonore, de l’espace, et l’élégance du violoncelle. Alexis présente ce nouvel album (et quelques incontournables de son répertoire) dans un spectacle créé en collaboration avec Nicolas Bonneau. Il s’entoure de trois musiciens dans une scénographie épurée où nous basculons de l’ombre à la lumière, de la solitude au partage. Chant, guitare acoustique, ukulélé Alexis HK

Contrebasse Simon Harry

Violoncelle Julien Lefèvre

Piano-guitare-banjo Sébastien Collinet

Régie générale Jérôme Guinel

Son Patrice Tendron

Lumières Jérémie Guilmineau

Mise en scène et dramaturgie Nicolas Bonneau

Création lumières Rodrigue Bernard

Décors Maël Teillant

Direction musicale Sébastien Collinet C.C Juliette Drouet rue du Gué Maheu 35300 Fougères 35300 Fougères Ille-et-Vilaine jeudi 3 décembre 2020 – 20h30 à 22h15 Photo © Pierre Leblanc

