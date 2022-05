Alexis HK C.C Juliette Drouet Fougères Catégories d’évènement: Fougères

Alexis HK C.C Juliette Drouet, 19 mars 2020 20:30, Fougères. Jeudi 19 mars 2020, 20h30 Sur place Plein tarif: 24€ – Tarif réduit: 12€ 029994835 Comme un ours Alexis sort de son hibernation créatrice. Comme un ours est à la croisée des chemins et dans la continuité des précédents albums. Avec des orchestrations folk assez dépouillées, des mélodies fortes mêlées à un flow faisant un clin d’oeil au hip hop, ce cinquième album se pare d’arrangements plus modernes grâce à la collaboration de Sébastien Collinet (Rover, Florent Marchet) : des boites à rythmes qui mettent en valeur le flow d’Alexis, des programmations discrètes comme fond sonore, de l’espace, et l’élégance du violoncelle. C.C Juliette Drouet rue du Gué Maheu 35300 Fougères 35300 Fougères Ille-et-Vilaine jeudi 19 mars 2020 – 20h30 à 22h15

