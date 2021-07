Paris Square Léon-Frapié Paris FOUGÈRES BLOCK PARTY Square Léon-Frapié Paris Catégorie d’évènement: Paris

de 14h à 21h

gratuit

FOUGÈRES BLOCK PARTY se déroulera le 30 juillet sur le square Léon Frapié et comprendra plusieurs animations mêlant sport, arts urbains et musique !! FOUGÈRES BLOCK PARTY est un événement organisé par l’EPJ Mahalia Jackson se déroulant le VENDREDI 30 JUILLET pendant toute l’après midi avec un TOURNOI DE FOOT, un TOURNOI DE BASKET, un BARBECUE, de la DANSE AFRO, du GRAFF, un DJ SET, un CONCERT FINAL et pleins d’autres animations… Vous pourrez trouver toutes les informations relatives aux inscriptions pour les tournois et à la programmation de la journée sur les réseaux de @epjmahaliajackson (Instagram, Facebook). Événements -> Festival / Cycle Square Léon-Frapié 5 rue Noisy-Le-Sec Paris 75020

Porte des lilas Bus 61 (arrêt Fougères) T3bis ( Arrêt Adrienne Boland)

Contact :Espace Paris Jeunes Mahalia Jackson 0647261344 ejm.animation@assoloudness.fr https://www.instagram.com/epjmahaliajackson/ https://www.facebook.com/epjmahalia

