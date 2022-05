L’Appel de la forêt Base de Loisirs de Chênedet Fougères Catégories d’évènement: Fougères

Ille-et-Vilaine

L’Appel de la forêt Base de Loisirs de Chênedet, 4 octobre 2020 15:00, Fougères. Dimanche 4 octobre 2020, 15h00 Sur place Demi-tarif: 6 € Plein tarif: 12 € resa.ccjd@fougeres-agglo.bzh Un chef d’oeuvre de la littérature en conditions réelles : L’incroyable histoire de Buck, qui passe d’une vie confortable à la brutalité du Grand Nord L’appel de la foret. Compagnie Vivre dans le Feu Buck, chien domestique vivant dans une riche maison Californienne est brutalement confronté aux réalités du Grand Nord.

Chaque jour, il fait face à la violence des hommes, à la rivalité de ses congénères, au froid, à l’épuisement …

Avec la nature pour seule scénographie, l’aventure décrite par Jack LONDON deviendra l’aventure celle de chacun.ne et ainsi grâce à la magie de l’imagination la forêt FOUGERAISE deviendra le paysage du Grand Nord. D’après Jack London

Adaptation et mise en scène Louise Lévêque

Chorégraphie et interprétation Marion David

Création sonore et technique Eric Broitmann

