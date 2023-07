Jeu de piste à Fouesnant Parking Fouesnant Catégories d’Évènement: Finistère

Jeu de piste à Fouesnant Parking Fouesnant, 5 juillet 2023 14:00, Fouesnant
Activité en autonomie dans la ville à partager en famille ou entre amis. Enfants accompagnés d'un adulte dont l'entrée est payante. 1h30 à 2h selon la rapidité des participants
5 juillet – 28 août

A PARTIR DE 8 ANS – RESERVATION OBLIGATOIRE
Notre arrière-grand-oncle Archibald a perdu le code qui lui permettait d'ouvrir le coffre où sont enfermés ses souvenirs de Beg-Meil et notamment le menu du festin de l'inauguration du vapeur permettant la traversée depuis Concarneau. Saurez vous l'aider à retrouver ce code en résolvant les énigmes qui vous conduiront, en autonomie, à la découverte de Beg-Meil et de ses bâtiments emblématiques.
Parking route des dunes Fouesnant 29170

