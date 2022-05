Digital Inspirationnel.BZH L’Archipel Fouesnant Catégories d’évènement: Finistère

Digital Inspirationnel.BZH L’Archipel, 19 octobre 2018 09:00, Fouesnant. Vendredi 19 octobre 2018, 09h00 Sur place Entrée sur inscription https://www.digital-inspirationnel.bzh/ Un événement sur le Business Digital par et pour les entreprises bretonnes Le business digital ? Didier Glémarec connait ce secteur sur le bout des doigts : il y entreprend depuis plus de 20 ans. De retour en Cornouaille, où il a créé la société Leads Génération, l’entrepreneur prépare pour le 19 octobre, à l’Archipel, à Fouesnant, une journée de témoignages inspirants : Digital Inspirationnel. Le Programme Conférence d’une journée avec 20 témoignages inspirants d’entreprises bretonnes (10 “start-up” / 10 “entreprises traditionnelles”) qui ont créé ou développé un marché à l’aide du digital. Emmanuelle Legault, co-dirigeante du groupe Cadiou en sera la marraine, et Jean-Luc Martin, fondateur de Tell, entreprise d’audit des bâtiments agricole, le parrain. Ils témoigneront tous les deux sur la transformation digitale menée au sein de leurs entreprises. Vous êtes une entreprise bretonne et vous avez développé avec succès votre business via le Digital ? Proposez nous votre candidature pour être l’un des 20 témoignages ! Le Public Le journée Digital Inspirationnel va réunir 400 chefs d’entreprise et managers avec pour objectif de répondre à leurs interrogations sur la manière de mettre en œuvre une stratégie digitale. La journée Digital Inspirationnel est organisée en partenariat avec la French Tech Brest + et la Technopôle Quimper Cornouaille. L’Archipel 1 Rue des Îles, 29170 Fouesnant 29170 Fouesnant Finistère vendredi 19 octobre 2018 – 09h00 à 21h00

