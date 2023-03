Baptêmes de plongée aux îles Glénan le lundi après-midi Fouesnant OT FOUESNANT LES GLENAN Fouesnant Catégories d’Évènement: Finistère

Baptêmes de plongée aux îles Glénan le lundi après-midi
Départ Cale de Beg-Meil
Fouesnant
Finistère

2023-08-02

Finistère Fouesnant . Plongées ouvertes aux vacanciers et aux locaux :

Départs de la Cale de Beg‐Meil

(Pneumatique de 7,80 mètres, 250 CV)

Bateau homologué 14 plongeurs.

– Baptêmes de Plongée aux Glénan

Tous les lundis après-midi pendant l’été :

20 juin/27 juin : 14h

11 juillet/18 juillet/25 juillet : 14h

2 août/15 août/22 Août/29 Août : 14h

5 Septembre : 14h

4 stagiaires mini / 6 stagiaires max

Prix : 65 € (incluant droit d’entrée)

Matériel PMT/combinaison fournis par Actisub ou possibilité de louer chez Grolleau

Matériel Bloc/détendeur/stab fourni par Actisub.

sur réservation en ligne actisub@gmail.com Fouesnant

dernière mise à jour : 2023-03-15 par OT FOUESNANT LES GLENAN

