Du potager à l’assiette | Conversation avec Carole Degouy l’Archipel Fouesnant, samedi 6 avril 2024.

Du potager à l’assiette | Conversation avec Carole Degouy l’Archipel Fouesnant Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-06

Avec Carole Degouy, propriétaire d’une maison d’hôtes écolabellisée et auteure de livres de recettes végétales

Ce cycle de conversations fait la part belle à la cuisine.

Carole Degouy propose une approche transversale de la cuisine avec des angles aussi variés que l’économie, l’écologie, l’environnement, l’écolonomie, le bien-être, la santé, la nutrition, l’énergie, la responsabilité, le zéro gaspi mais aussi la connexion à soi, à nos 5 sens et à l’environnement proche.

Le monde végétal offre un champ infini de possibilités de créations culinaires, allons-y en conscience et avec légèreté

AU PROGRAMME DE CE RENDEZ-VOUS :

le kéfir de fruits comprendre la réaction (la fermentation), savoir le réaliser, être créative et créatif dans les recettes, connaître ses bienfaits, surprendre ses convives avec une boisson 100% maison et pétillante aux fruits et aromates de saison.

l’Archipel 1 Rue des Îles

Fouesnant 29170 Finistère Bretagne contact.archipel@ville-fouesnant.fr



