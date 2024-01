Course « La Mouss’terlinoise » Pointe de Mousterlin Fouesnant, dimanche 24 mars 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 10:00:00

fin : 2024-03-24

Course organisée par l’association des parents d’élèves de l’école de Mousterlin, la Mouss’terlinoise est un événement convivial et festif qui réunit des coureurs passionnés, un public enthousiaste et une équipe généreuse de bénévoles.

Le départ est donné de la pointe de Mousterlin, face à la mer.

Le parcours de 10 km fait une boucle empruntant le GR qui mène à Bénodet le long de la mer Blanche.

La course adulte, qui mixe coureurs aguerris et amateurs, démarre à 10h. Elle est suivie d’une remise de prix.

Plusieurs courses enfants sont lancées à partir de 11h45 sur des distances adaptées aux différentes tranches d’âge. La compétition attire chaque année de plus en plus d’élèves d’autres écoles de la communauté de communes du Pays Fouesnantais.

Infos ape.mousterlin@gmail.com / Inscriptions sur klikego.com

Pointe de Mousterlin Mousterlin

Fouesnant 29170 Finistère Bretagne ape.mousterlin@gmail.com



