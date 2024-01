Showcase | Les percussions et le hang de Dominique Molard l’Archipel Fouesnant, samedi 10 février 2024.

Début : 2024-02-10 16:00:00

fin : 2024-02-10

CONFÉRENCE MUSICALE

Dominique Molard propose une rencontre autour des handpans (cette grande famille d’instruments tels que les hangs, panart, aciel, baopan, ravdrum, axiom, halo, etc.).

Ce maitre percussionniste et sonneur de lames compose et interprète une musique organique où résonances et vibrations sont comme sculptées par la main de l’artiste.

Il dévoilera, extraits sonores à l’appui, les techniques, timbres, sonorités, répertoires des ces instruments en s’appuyant sur diverses compositions et sur quelques morceaux traditionnels bretons.

Un univers organique…

AU CAFÉ – 3E LIEU – L’ARCHIPEL

Gratuit, sans inscription

l’Archipel 1 Rue des Îles

Fouesnant 29170 Finistère Bretagne contact.mediatheque@ville-fouesnant.fr



