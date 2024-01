Tout s’accélère, comment faire face à l’emballement du monde ? | Temps fort : Bien-être l’Archipel Fouesnant, mardi 6 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-06 20:30:00

fin : 2024-02-06

Ancien trader, Gilles Vernet a tout quitté en 2001 et est devenu instituteur.

En 2016, il a réalisé le film Tout s’accélère dans lequel ses élèves s’interrogent sur le sens de notre course effrénée contre le temps. Auteur de plusieurs livres sur le sujet, Gilles Vernet constate qu’à l’épuisement des ressources terrestres semble répondre l’épuisement des ressources psychiques des individus sous pression.

IL PROPOSE D’EXPLORER CETTE QUESTION EN PONCTUANT SON INTERVENTION D’EXTRAITS DE SON FILM.

Gratuit, sur inscription auprès de la Médiathèque.

Consultez le programme complet de ce temps fort : https://archipel.ville-fouesnant.fr/agenda/bien-etre/

Rendez-vous gratuits et sur inscriptions (sauf le showcase et l’aprem’jeux) auprès de l’équipe de la médiathèque (au 02.98.51.14.14 et à contact.mediatheque@ville-fouesnant.fr).

l’Archipel 1 Rue des Îles

Fouesnant 29170 Finistère Bretagne contact.mediatheque@ville-fouesnant.fr



