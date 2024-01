Temps fort : Bien-être |Tout public l’Archipel Fouesnant, mardi 6 février 2024.

Que réunit-on sous le concept de “bien-être” ? Une sensation physique, émotionnelle, spirituelle ou encore psychologique ? Une réalité économique ou sociétale ? Une notion purement marketing ?

À l’heure où les enquêtes et sondages témoignent du fait que la sensation de bien-être semble avoir du plomb dans l’aile chez nos contemporains (Le Bien-être en France : Rapport 2022 de l’Observatoire du bien-être), la Médiathèque se saisit de ce sujet de société qui se conjugue souvent de façon très personnelle.

AU PRINTEMPS, RETROUVONS-NOUS LORS DE CONFÉRENCES, ATELIERS, ÉCHANGES, JEUX, LECTURES ET PROJECTIONS POUR SE FAIRE DU BIEN, ÉVIDEMMENT, MAIS AUSSI POUR MENER UNE RÉFLEXION SUR CE QUE CETTE RECHERCHE DE BIEN-ÊTRE DIT DE NOUS ET DE NOTRE SOCIÉTÉ.

Consultez le programme complet de ce temps fort : https://archipel.ville-fouesnant.fr/agenda/bien-etre/

Rendez-vous gratuits et sur inscriptions (sauf le showcase et l’aprem’jeux) auprès de l’équipe de la médiathèque (au 02.98.51.14.14 et à contact.mediatheque@ville-fouesnant.fr).

