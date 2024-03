Foudil en scène La tournée Haguenau, samedi 1 juin 2024.

Foudil en scène La tournée Haguenau Bas-Rhin

Foudil KaÏbou est un humoriste et comédien, auteur et metteur en scène né en Alsace qui est en tournée dans toute la France de septembre 2023 à fin 2024.

Foudil KaÏbou est un humoriste et comédien, auteur et metteur en scène né en Alsace.

Son seul regret ne pas avoir pu jouer ses spectacles en tournée dans toute la France.

Aujourd’hui il est prêt ! Foudil part en tournée dans toute les salles de France, jusqu’à fin 2024. Foudil sera surement l’événement comique de l’année dans vos communes. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 20:30:00

fin : 2024-06-01 22:30:00

2 rue du Houblon

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est info@produc-son.fr

L’événement Foudil en scène La tournée Haguenau a été mis à jour le 2024-03-13 par Office de tourisme de Haguenau