Fouchy Soirée bien être à FOUCHY Chemin de resilience Fouchy, 14 juin 2023 20:15, Fouchy. Soirée bien être à FOUCHY Chemin de resilience Fouchy Mercredi 14 juin, 20h15 Un moment pour se détendre et lâcher prise Mercredi 14 juin, 20h15 1 Une belle occasion de découvrir chemin de résilience, atour d’une méditation, des mouvements harmonisants du yoga de Samara, une relaxation ou encore un partage de leInscriptions soirées bien être à Fouchycture. (selon le programme) En toute simplicité, vous êtes les bienvenus. Les soirées sont gratuites tout le mois de juin pour les adhérents à l’association, 7 EUR de participation demandés si vous ne souhaitez pas adhérer. Le montant de l’adhésion est de 25 EUR. Une soirée découverte à petit prix

Des pratiques simples qui font du bien

De belles rencontres autour de valeurs communes

Chemin de resilience 104a rue beau site 67220 FOUCHY

