« Trail » et « Cani-Trail » de Fouchy Fouchy, 16 septembre 2023, Fouchy.

Fouchy,Bas-Rhin

Cette journée dédiée au sport vous permettra de découvrir notre vallée d’une manière différente.

Les tracés et le dénivelé proposés réservent cette journée aux sportifs pratiquant le trail de manière régulière..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 . EUR.

Fouchy 67220 Bas-Rhin Grand Est



This day dedicated to sport will enable you to discover our valley in a different way.

The routes and gradients on offer mean that this is a day for regular trail runners.

Esta jornada dedicada al deporte le permitirá descubrir nuestro valle de una forma diferente.

Los recorridos y desniveles propuestos hacen que sea una jornada para corredores habituales de trail.

Dieser dem Sport gewidmete Tag ermöglicht es Ihnen, unser Tal auf eine andere Art und Weise zu entdecken.

Die vorgeschlagenen Strecken und Höhenunterschiede reservieren diesen Tag für Sportler, die regelmäßig Trailrunning betreiben.

Mise à jour le 2023-07-06 par Office de tourisme du val de Villé