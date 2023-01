FOUAD REEVES – « GOODBYE WALL STREET » Savenay Savenay Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

FOUAD REEVES – « GOODBYE WALL STREET » Savenay, 10 mars 2023, Savenay . FOUAD REEVES – « GOODBYE WALL STREET » Rue Saint-Michel Salle Équinoxe Savenay Loire-Atlantique Salle Équinoxe Rue Saint-Michel

2023-03-10 – 2023-03-10

Loire-Atlantique Fouad REEVES – « GOODBYE WALLSTREET » Un trader plaque tout pour vivre son rêve d’enfant pour devenir comédien. C’est l’histoire que vous raconte Fouad dans ce spectacle unique où se croisent 14 personnages qu’il interprète avec brio, faisant dire à la presse qu' »il est une pièce de théâtre à lui tout seul ».

« Goodbye Wallstreet » est l’occasion de découvrir un artiste complet qui sait rire, jouer la comédie, chanter, danser et faire des claquettes.

Un spectacle unique, dans le Top 10 des meilleurs spectacles du Festival d’Avignon 2022.

