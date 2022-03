FOU DU PODCAST PUY DU FOU, 22 août 2022, Les epesses.

Le séjour au Puy du Fou du 22 au 27 août consiste à enseigner et sensibiliser les jeunes à l’histoire de France sous forme ludique. De plus, la présence d’un professeur agréé de l’éducation nationale titulaire du BAFA ainsi que du BAFD va nous permettre de mettre en relation le côté ludique du séjour et le côté éducatif dans le but de transmettre l’histoire de France aux enfants. En effet, il est très important pour les enfants de s’intégrer dans la société et cela passe par la culture. La journée du Mardi le professeur écrit une petite pièce de théâtre avec des saynètes simples afin de transposer en avance les trois journées au Puy du Fou (exemple: deux groupes de 5 chevaliers qui vont s’affronter pour le jeu de Paume, déguisement, confection d’épée en carton, toges, peinture sur les tuniques, blasons) jeux et livres . La premiére journée une séance équestre avec un equitérapheute sera dispensée aux jeunes de façon à appréhender le premier vocabulaire de la Chevalerie d’une heure et demie . Les spectacles du Puy Du Fou sont adaptés aux enfants et pour plus de précisions historiques le professeur sera présent pour mettre en relation les spectacles et l’histoire. Il est important de donner aux enfants un goût pour l’histoire et cela va leur permettre de comprendre le monde qui les entoure en leur donnant accès à des savoirs qu’ils pourront réutiliser dans le cadre scolaire ou le cadre privé. En effet, ceux-ci doivent connaître leur passé et donc leur histoire pour évoluer dans la vie et trouver des explications aux diffcultés rencontrées. Ce séjour va pouvoir apporter un soutien scolaire aux enfants qui ont décroché pendant cette derniére période sanitaire . Il nous faut donner la possibilité à ces enfants d’envisager la vie comme quelque chose d’agréable et qu’on ne doit pas avoir honte du passé quel qu’il soit. Cela permet d’aborder le futur avec plus de sérénité et de pouvoir transposer des actions passées comme une béquille sur laquelle s’appuyer. C’est aussi un apprentissage du passé vers la résilience et qui permet à l’enfant d’acquérir les capacités nécessaires à sa construction d’adulte. Il nous paraît intéressant de donner un sens émotionnel à l’histoire, car du passé et de l’acceptation de ce passé nous pouvons les emmener vers l’avenir.

